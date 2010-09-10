Кормовые культуры
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Кормовые культуры
У меня свое фермерское хозяйство. Скоро уже надо будет думать какой травой кормовой засеивать. Хотел бы посоветоваться с другими по этому вопросу. Может кто что интересное расскажет и посоветует.
Re: Кормовые культуры
А вы каких животных разводите? Ведь от этого зависит какой травой их лучше всего кормить. А сейчас уже вывели очень много самых разных кормовых травосмесей https://moskorma.ru/semena/kormovye-travosmesi/ Почитайте о каждой и выберите что именно вам лучше всего подойдет. И с Новым годом всех конечно же!
Re: Кормовые культуры
Присоединяюсь к поздравлениям с Новым годом. Всех благ всем. И спасибо за ссылку. Изучу обязательно что они продают и может быть мне тоже пригодится.
Re: Кормовые культуры
А я вот только собираюсь в новом году заняться животноводством. Уже в аренду взял землю. Правда мне надо будет ее и коровник строить и свинарник. Но изучу что тут продают обязательно.
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