Воздуходовка

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Воздуходовка

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 12:51

Привет, не знаю. что делать, у меня постоянно ломается эта воздуходовка и я думаю, что лучше купить новую, чтобы не париться , ищу в интернете и не могу определиться где покупать, напишите свои варианты.
Вернуться к началу
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Воздуходовка

Сообщение Meran » 12 минут назад

Я бы если бы мне надо , что-от подобное, я бы спросил бы у знакомых в интернете в конце-концов бы смотрел, вот так.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя