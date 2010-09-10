Сообщение oleg2002209 » Вчера, 12:51

Привет, не знаю. что делать, у меня постоянно ломается эта воздуходовка и я думаю, что лучше купить новую, чтобы не париться , ищу в интернете и не могу определиться где покупать, напишите свои варианты.