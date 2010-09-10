Сообщение BlackFury » 12 минут назад

Добрый день, уважаемые друзья! Можете подсказать где же купить металлочрепицу для дома? Загорелся этой идеей а теперь думаю, где взять ее, чтобы не прогадать с качеством , но и не переплачивать!