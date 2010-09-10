Качественная металлочерепица

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Качественная металлочерепица

Сообщение BlackFury » 12 минут назад

Добрый день, уважаемые друзья! Можете подсказать где же купить металлочрепицу для дома? Загорелся этой идеей а теперь думаю, где взять ее, чтобы не прогадать с качеством , но и не переплачивать!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Dendi1, Noone, oleg2002209, Sumail и 15 гостей