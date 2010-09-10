Качественная металлочерепица

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 174
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Качественная металлочерепица

Сообщение BlackFury » Вчера, 12:52

Добрый день, уважаемые друзья! Можете подсказать где же купить металлочрепицу для дома? Загорелся этой идеей а теперь думаю, где взять ее, чтобы не прогадать с качеством , но и не переплачивать!
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Качественная металлочерепица

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 16:52

Ого, я даже не знала вообще, что черепица такая есть ! Родители в своем доме живут, у них все как-то простенько и ничего, вроде бы стоит.
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