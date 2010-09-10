Качественная металлочерепица
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Качественная металлочерепица
Добрый день, уважаемые друзья! Можете подсказать где же купить металлочрепицу для дома? Загорелся этой идеей а теперь думаю, где взять ее, чтобы не прогадать с качеством , но и не переплачивать!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 172
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Качественная металлочерепица
Ого, я даже не знала вообще, что черепица такая есть ! Родители в своем доме живут, у них все как-то простенько и ничего, вроде бы стоит.
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