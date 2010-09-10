Заказ детской мебели не дорого
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Заказ детской мебели не дорого
Здравствуйте, только вот закончили ремонт в детской и хочу заказать не дорого мебель детскую вот только не знаю где искал в интернете и не могу там определиться где лучше заказать, вдруг вы знаете где можно это сделать прошу вас написать.
Re: Заказ детской мебели не дорого
Я честно не знаю где бы заказать, а лучше пойдите в магазин и купите там , не морочьте голову.
Re: Заказ детской мебели не дорого
Привет,мы заказывали детскую здесь http://mymebel.spb.ru изготовили очень оперативно,изначально обговаривали срок в 14 дней,но сделали буквально за чуть больше недели. Цены у них недорогие,но качество при этом не пострадало,доставка кстати по Питеру бесплатная. В ближайшее время планируем заказать у них угловой комод,у них на него сейчас как раз акция
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