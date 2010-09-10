Продвижение в интернете

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Продвижение в интернете

Сообщение Noone » Вчера, 12:53

Не так давно начал заниматься бизнесом, даже сайт собственный создал, всячески пытаюсь привлечь на него клиентов, но у меня это плохо получается. Как думаете, может, стоит заплатить деньги и нанять какого-то специалиста в сфере SEO, чтобы он смог продвинуть мой сайт в топ?
Вернуться к началу
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Продвижение в интернете

Сообщение Sumail » 35 минут назад

Я предлагаю посмотреть в интернете, потому что компаний, которые занимается продвижением сейчас очень много, так что заходите в гугл и смотрите.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Dendi1 и 3 гостя