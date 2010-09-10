Продвижение в интернете
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Продвижение в интернете
Не так давно начал заниматься бизнесом, даже сайт собственный создал, всячески пытаюсь привлечь на него клиентов, но у меня это плохо получается. Как думаете, может, стоит заплатить деньги и нанять какого-то специалиста в сфере SEO, чтобы он смог продвинуть мой сайт в топ?
Re: Продвижение в интернете
Я предлагаю посмотреть в интернете, потому что компаний, которые занимается продвижением сейчас очень много, так что заходите в гугл и смотрите.
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