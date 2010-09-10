Сообщение Dendi1 » 12 янв 2020, 10:56

Теоретически такому, конечно же, можно научиться. Но будет ли это так же эффективно, как если бы это делал специалист. Там есть очень много нюансов, которые нужно учитывать, и знать, а так это в принципе довольно легко .