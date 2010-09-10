Продвижение в интернете

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Продвижение в интернете

Сообщение Sumail » 04 янв 2020, 16:04

Я предлагаю посмотреть в интернете, потому что компаний, которые занимается продвижением сейчас очень много, так что заходите в гугл и смотрите.
Вернуться к началу
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Продвижение в интернете

Сообщение Dendi1 » 12 янв 2020, 10:56

Теоретически такому, конечно же, можно научиться. Но будет ли это так же эффективно, как если бы это делал специалист. Там есть очень много нюансов, которые нужно учитывать, и знать, а так это в принципе довольно легко .
Вернуться к началу
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Продвижение в интернете

Сообщение Meran » 12 янв 2020, 12:37

Мой вам совет посмотрите предложения от компании, которая специализируется на продвижение сайтов и делает как по мне это довольно успешно, потому что имеет очень положительные отзывы в интернете и достаточно высокий рейтинг у независимых экспертов, от себя могу добавить что здесь очень качественное обслуживания и низкие цены на услуги, так что рекомендую обратиться к ним, я думаю вы не пожалеете об этом.
Вернуться к началу
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Продвижение в интернете

Сообщение Яно4ка » 11 мар 2020, 09:18

Как в Китает себя раскрутить?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Продвижение в интернете

Сообщение Алексей Кобзарь » 16 мар 2020, 18:01

Ну для этого есть как минимум 10 способов. И это только если брать в расчет одни соц. сети. Лично мне этот метод был ближе, хоть есть и другие варианты. Сами понимаете, что в соц. сетях сейчас сидят все, поэтому с таким методом точно не прогадаете. Ну а где именно стоит продвигаться, можете почитать на сайте https://as-pacific.com/blog/socialnye-seti-kitaia/ . Самому все это будет сложно реализовать, особенно если Вы не знаете языка. Поэтому за работой лучше обратитесь в компанию Asia Pacific. На собственном опыте знаю, что в этом деле им нет равных.
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Продвижение в интернете

Сообщение derigor » Сегодня, 13:12

Как в Китает себя раскрутить?


я вот тоже сейчас ищу способы продвижения своей компании на иностранном рынке
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Продвижение в интернете

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 13:42

Можно начать с естественных ссылок на зарубежных форумах. Вы тем самым сможете улучшить поведенческие факторы сайта. Таким продвижением занимается E-Кaskrutka, подробную информацию найдете на их сайте https://www.e-raskrutka.ru/anothercountry
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость