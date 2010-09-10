Ковры для автомобиля

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Ковры для автомобиля

Сообщение Dendi1 » Вчера, 12:57

Друзья, хотел бы спросить у вас, где вы берете ковры для автомобиля, просто хочу поменять свой, которому уже лет 7, на более новый, вот только где купить не знаю, так что посоветуйте нормальный магазин, заранее спасибо.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Ковры для автомобиля

Сообщение BlackFury » 23 минуты назад

Я знаю в интернете сейчас полно магазинов которые продают подобные аксессуары для автомобилей, так что зайдите в гугл вбейте такой же запрос, и вам там предложат тысячи вариантов, уже среди них и выбирайте.
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