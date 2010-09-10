Ковры для автомобиля
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Ковры для автомобиля
Друзья, хотел бы спросить у вас, где вы берете ковры для автомобиля, просто хочу поменять свой, которому уже лет 7, на более новый, вот только где купить не знаю, так что посоветуйте нормальный магазин, заранее спасибо.
Re: Ковры для автомобиля
Я знаю в интернете сейчас полно магазинов которые продают подобные аксессуары для автомобилей, так что зайдите в гугл вбейте такой же запрос, и вам там предложат тысячи вариантов, уже среди них и выбирайте.
Re: Ковры для автомобиля
А я когда мне необходимо было купить коврик для моего автомобиля Киа Рио покупал его здесь https://automania.su/glavnaya/folder/ko ... vtomobilya После сотрудничества с ними могу сказать, что коврик оказался довольно качественный, и вполне соответствует цене, помимо этого в этом магазине можно купить и другие аксессуары для любой марки автомобиля, так что советую взять на заметку.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость