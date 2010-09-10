Сообщение Dendi1 » 03 янв 2020, 12:57

Друзья, хотел бы спросить у вас, где вы берете ковры для автомобиля, просто хочу поменять свой, которому уже лет 7, на более новый, вот только где купить не знаю, так что посоветуйте нормальный магазин, заранее спасибо.