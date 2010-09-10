Сообщение Noone » 12 минут назад

Извините пожалуйста, а зачем их покупать, если они вам нужны чтобы сделать дорогу на вашем участке, то его можно арендовать, так выйдет намного дешевле, либо же наймите ребят, которые собственно занимаются этим, и у которых есть своя машина для этого.