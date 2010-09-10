Дорожние машины

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Дорожние машины

Сообщение Meran » Вчера, 12:59

Ребят, хочу найти сервис, который профессионально занимается продажей дорожних машин, чтобы они были качественные и недорогие. Поэтому друзья, если вы знаете к кому можно обратиться, то сообщите пожалуйста мне, заранее спасибо.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Дорожние машины

Сообщение Noone » 12 минут назад

Извините пожалуйста, а зачем их покупать, если они вам нужны чтобы сделать дорогу на вашем участке, то его можно арендовать, так выйдет намного дешевле, либо же наймите ребят, которые собственно занимаются этим, и у которых есть своя машина для этого.
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