Дорожние машины
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Дорожние машины
Ребят, хочу найти сервис, который профессионально занимается продажей дорожних машин, чтобы они были качественные и недорогие. Поэтому друзья, если вы знаете к кому можно обратиться, то сообщите пожалуйста мне, заранее спасибо.
Re: Дорожние машины
Извините пожалуйста, а зачем их покупать, если они вам нужны чтобы сделать дорогу на вашем участке, то его можно арендовать, так выйдет намного дешевле, либо же наймите ребят, которые собственно занимаются этим, и у которых есть своя машина для этого.
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