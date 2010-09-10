Дорожние машины

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Дорожние машины

Сообщение Meran » 03 янв 2020, 12:59

Ребят, хочу найти сервис, который профессионально занимается продажей дорожних машин, чтобы они были качественные и недорогие. Поэтому друзья, если вы знаете к кому можно обратиться, то сообщите пожалуйста мне, заранее спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Дорожние машины

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 10:47

Можете конечно посмотреть в интернете, там сейчас все угодно можно купить, в том числе и дорожние машины, но будьте максимально осторожны и бдительны, потому что там можно попасться легко на мошенников.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 192
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Дорожние машины

Сообщение Sumail » Сегодня, 11:34

Вот я когда мне нужно было купить для нашей компании дорожные машины обращался к этой компании https://www.kommash.ru/ru/catalogue/pro ... shiny_kdm/ Мне ее порекомендовали мои друзья, за что я им очень благодарен, потому что компания показала себя с очень положительной стороны, во-первых качеством машин, они там все качественные, во-вторых ценой, они там поразительно скромные да и обслуживание, оно на высоком уровне.
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