Дорожние машины
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Дорожние машины
Ребят, хочу найти сервис, который профессионально занимается продажей дорожних машин, чтобы они были качественные и недорогие. Поэтому друзья, если вы знаете к кому можно обратиться, то сообщите пожалуйста мне, заранее спасибо.
Re: Дорожние машины
Можете конечно посмотреть в интернете, там сейчас все угодно можно купить, в том числе и дорожние машины, но будьте максимально осторожны и бдительны, потому что там можно попасться легко на мошенников.
Re: Дорожние машины
Вот я когда мне нужно было купить для нашей компании дорожные машины обращался к этой компании https://www.kommash.ru/ru/catalogue/pro ... shiny_kdm/ Мне ее порекомендовали мои друзья, за что я им очень благодарен, потому что компания показала себя с очень положительной стороны, во-первых качеством машин, они там все качественные, во-вторых ценой, они там поразительно скромные да и обслуживание, оно на высоком уровне.
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