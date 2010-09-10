Помощь юристов
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 172
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Помощь юристов
Можно ли где-то у нас получить юридическую консультацию? Дело в том что против меня могут открыть уголовное дело и я не знаю к чему это все может привести. Вышло все по глупости, без злого умысла, но "пострадавшие" все перекрутили и теперь у меня могут быть неприятности.
Re: Помощь юристов
В интернете можно насколько я знаю получить как платную так и бесплатну юридическую консультацию, если вам этого хватит, то можете там и поискать, если же вам нужна именно помощь юриста, то это уже нужно искать профессионалов.
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