Сообщение oleg2002209 » Вчера, 13:01

Можно ли где-то у нас получить юридическую консультацию? Дело в том что против меня могут открыть уголовное дело и я не знаю к чему это все может привести. Вышло все по глупости, без злого умысла, но "пострадавшие" все перекрутили и теперь у меня могут быть неприятности.