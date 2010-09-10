Сообщение Dendi1 » 04 янв 2020, 16:36

В интернете можно насколько я знаю получить как платную так и бесплатну юридическую консультацию, если вам этого хватит, то можете там и поискать, если же вам нужна именно помощь юриста, то это уже нужно искать профессионалов.