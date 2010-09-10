Помощь юристов
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Re: Помощь юристов
В интернете можно насколько я знаю получить как платную так и бесплатну юридическую консультацию, если вам этого хватит, то можете там и поискать, если же вам нужна именно помощь юриста, то это уже нужно искать профессионалов.
Re: Помощь юристов
Пробуйте договориться по хорошему чтобы заявление в полицию никто не подавал. Предложите денег, в конце концов. Только предлагайте нормальную сумму, иначе можете разозлить заявителей и они вообще не захотят иметь с вами дело.
Re: Помощь юристов
Да, неприятная ситуация с вами случилась конечно, а помочь вам могут высококвалифицированные юристы с этого сайта https://otzovikpro.org У которых опыт уже имеется очень большой, мне они однажды тоже помогли, когда работодатель не заплатил мне денег, в итоге работодатель мне помимо зарплаты выплати еще и компенсацию, и все благодаря этим юристам, также можно посмотреть абсолютно реальные отзывы на любую компания в России.
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