Помощь юристов

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Помощь юристов

Сообщение Dendi1 » 04 янв 2020, 16:36

В интернете можно насколько я знаю получить как платную так и бесплатну юридическую консультацию, если вам этого хватит, то можете там и поискать, если же вам нужна именно помощь юриста, то это уже нужно искать профессионалов.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Помощь юристов

Сообщение Meran » Сегодня, 11:20

Пробуйте договориться по хорошему чтобы заявление в полицию никто не подавал. Предложите денег, в конце концов. Только предлагайте нормальную сумму, иначе можете разозлить заявителей и они вообще не захотят иметь с вами дело.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Помощь юристов

Сообщение BlackFury » Сегодня, 11:45

Да, неприятная ситуация с вами случилась конечно, а помочь вам могут высококвалифицированные юристы с этого сайта https://otzovikpro.org У которых опыт уже имеется очень большой, мне они однажды тоже помогли, когда работодатель не заплатил мне денег, в итоге работодатель мне помимо зарплаты выплати еще и компенсацию, и все благодаря этим юристам, также можно посмотреть абсолютно реальные отзывы на любую компания в России.
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