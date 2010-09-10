Спортивные бальные танцы
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Спортивные бальные танцы
Здравствуйте, мне вот нужно записать дочку на спортивные бальные танцы она уже давно хотела и вот настал этот момент,если в знаете где можно записать и узнать тренеров напишите.
Re: Спортивные бальные танцы
Правильно делаете, что отдаете дочку на танцы , потому что молодежь сами знаете какая пошла.
Re: Спортивные бальные танцы
Здравствуйте, если вам нужна школа спортивных танцев для детей, то лично я вам рекомендую обратится вот в эту школу бальные танцы в Вариации Века мкр. Железнодорожный Балашиха Сам я конечно уже не раз туда обращался так что рекомендую я вам обратится именно к ним.
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