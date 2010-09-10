Сообщение BlackFury » Вчера, 23:29

Здравствуйте, если вам нужна школа спортивных танцев для детей, то лично я вам рекомендую обратится вот в эту школу бальные танцы в Вариации Века мкр. Железнодорожный Балашиха Сам я конечно уже не раз туда обращался так что рекомендую я вам обратится именно к ним.