Спортивные бальные танцы

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Спортивные бальные танцы

Сообщение Noone » Вчера, 13:01

Здравствуйте, мне вот нужно записать дочку на спортивные бальные танцы она уже давно хотела и вот настал этот момент,если в знаете где можно записать и узнать тренеров напишите.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Спортивные бальные танцы

Сообщение Dendi1 » Вчера, 17:43

Правильно делаете, что отдаете дочку на танцы , потому что молодежь сами знаете какая пошла.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Спортивные бальные танцы

Сообщение BlackFury » Вчера, 23:29

Здравствуйте, если вам нужна школа спортивных танцев для детей, то лично я вам рекомендую обратится вот в эту школу бальные танцы в Вариации Века мкр. Железнодорожный Балашиха Сам я конечно уже не раз туда обращался так что рекомендую я вам обратится именно к ним.
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