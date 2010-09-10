Оформление кредита
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Оформление кредита
Всем привет!Подскажите, может кто-нибудь знает где можно взять кредит онлайн? Дело в том что муж сейчас на заработках, приедет только через месяц с зарплатой, а у меня сломалась стиральная машина, и похоже с концами, мастер приходил и сказал покупать новую. Ну а с маленьким ребенком и без стиральной машины, сами понимаете никак. Вот решила взять кредит, правда в банк не хочется идти, столько возни там. Слышала можно взять кредит онлайн, например на Вебмани или Киви кошелек. Может кто-то проконсультировать в этом вопросе?
Re: Оформление кредита
Вообще, это нужно обращаться в банки, у которых вы брали кредиты и просить реструктуризацию. НО процент все равно ниже не станет, а вообще я лично никогда не брал и надеюсь не буду брать кредит, потому что это гиблое дело.
Re: Оформление кредита
Понадобилась недавно небольшая сумма срочно, и к большому сожалению, друзья не смогли меня выручить. Решил обратиться к этой компании https://microzaymi-vsem.ru/onlajn-zajm- ... j-istorii/ и взять деньги в займы онлайн на карту. Честно говоря даже не думал что можно в интернете получить займ, да еще и так быстро, и в этой организации без процентов первый займ получить. Советую взять на заметку, пригодиться.
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