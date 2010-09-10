Оформление кредита

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Оформление кредита

Сообщение Sumail » 03 янв 2020, 13:03

Всем привет!Подскажите, может кто-нибудь знает где можно взять кредит онлайн? Дело в том что муж сейчас на заработках, приедет только через месяц с зарплатой, а у меня сломалась стиральная машина, и похоже с концами, мастер приходил и сказал покупать новую. Ну а с маленьким ребенком и без стиральной машины, сами понимаете никак. Вот решила взять кредит, правда в банк не хочется идти, столько возни там. Слышала можно взять кредит онлайн, например на Вебмани или Киви кошелек. Может кто-то проконсультировать в этом вопросе?
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 212
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Оформление кредита

Сообщение Meran » 04 янв 2020, 16:51

Вообще, это нужно обращаться в банки, у которых вы брали кредиты и просить реструктуризацию. НО процент все равно ниже не станет, а вообще я лично никогда не брал и надеюсь не буду брать кредит, потому что это гиблое дело.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Оформление кредита

Сообщение Dendi1 » 12 янв 2020, 12:06

Понадобилась недавно небольшая сумма срочно, и к большому сожалению, друзья не смогли меня выручить. Решил обратиться к этой компании https://microzaymi-vsem.ru/onlajn-zajm- ... j-istorii/ и взять деньги в займы онлайн на карту. Честно говоря даже не думал что можно в интернете получить займ, да еще и так быстро, и в этой организации без процентов первый займ получить. Советую взять на заметку, пригодиться.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Оформление кредита

Сообщение Алексей Кобзарь » 22 янв 2020, 15:24

Так почему под залог чего-нибудь не оформите?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Оформление кредита

Сообщение Яно4ка » Вчера, 09:16

Алексей Кобзарь, согласна с Вами, сейчас это один из самых оптимальных вариантов. Мой муж не так давно также оформил кредит под залог ПТС для юридических лиц https://avto-pod-zalog.ru/kredit-pod-zalog-pts-dlya-yuridicheskih-lic , когда ему для бизнеса срочно понадобилась крупная сумма. Ему тогда удалось выручить что-то около 65% от стоимости авто. Таким образом сделка состоялась вовремя, и он сумел получить приличный гонорар. Так как была предусмотрена возможность досрочного погашения по договору, то сразу же закрыл кредит, при этом всё равно оставшись в плюсе. Может и Вам следует оставить авто под залог?
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