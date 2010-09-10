Оформление кредита
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
7 сообщений • Страница 1 из 1
Оформление кредита
Всем привет!Подскажите, может кто-нибудь знает где можно взять кредит онлайн? Дело в том что муж сейчас на заработках, приедет только через месяц с зарплатой, а у меня сломалась стиральная машина, и похоже с концами, мастер приходил и сказал покупать новую. Ну а с маленьким ребенком и без стиральной машины, сами понимаете никак. Вот решила взять кредит, правда в банк не хочется идти, столько возни там. Слышала можно взять кредит онлайн, например на Вебмани или Киви кошелек. Может кто-то проконсультировать в этом вопросе?
Re: Оформление кредита
Вообще, это нужно обращаться в банки, у которых вы брали кредиты и просить реструктуризацию. НО процент все равно ниже не станет, а вообще я лично никогда не брал и надеюсь не буду брать кредит, потому что это гиблое дело.
Re: Оформление кредита
Понадобилась недавно небольшая сумма срочно, и к большому сожалению, друзья не смогли меня выручить. Решил обратиться к этой компании https://microzaymi-vsem.ru/onlajn-zajm- ... j-istorii/ и взять деньги в займы онлайн на карту. Честно говоря даже не думал что можно в интернете получить займ, да еще и так быстро, и в этой организации без процентов первый займ получить. Советую взять на заметку, пригодиться.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Оформление кредита
Так почему под залог чего-нибудь не оформите?
Re: Оформление кредита
Алексей Кобзарь, согласна с Вами, сейчас это один из самых оптимальных вариантов. Мой муж не так давно также оформил кредит под залог ПТС для юридических лиц https://avto-pod-zalog.ru/kredit-pod-zalog-pts-dlya-yuridicheskih-lic , когда ему для бизнеса срочно понадобилась крупная сумма. Ему тогда удалось выручить что-то около 65% от стоимости авто. Таким образом сделка состоялась вовремя, и он сумел получить приличный гонорар. Так как была предусмотрена возможность досрочного погашения по договору, то сразу же закрыл кредит, при этом всё равно оставшись в плюсе. Может и Вам следует оставить авто под залог?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Оформление кредита
Пригодится)))
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Оформление кредита
Я бы вам посоветовал обратиться в онлайн-сервис "CarPrice" https://carcapital24.ru/ они дают выгодные займы под ПТС автомобиля. При оформлении не нужны ни справки о доходах ни поручители. Размер займа зависит от стоимости вашего автомобиля, так как он может составлять до 90% от стоимости. По этому это удобно и быстро. Так же можно погасить досрочно без комиссии.
7 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость