Сообщение Sumail » 03 янв 2020, 13:03

Всем привет!Подскажите, может кто-нибудь знает где можно взять кредит онлайн? Дело в том что муж сейчас на заработках, приедет только через месяц с зарплатой, а у меня сломалась стиральная машина, и похоже с концами, мастер приходил и сказал покупать новую. Ну а с маленьким ребенком и без стиральной машины, сами понимаете никак. Вот решила взять кредит, правда в банк не хочется идти, столько возни там. Слышала можно взять кредит онлайн, например на Вебмани или Киви кошелек. Может кто-то проконсультировать в этом вопросе?