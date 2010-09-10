Оформление кредита

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Оформление кредита

Сообщение Sumail » 03 янв 2020, 13:03

Всем привет!Подскажите, может кто-нибудь знает где можно взять кредит онлайн? Дело в том что муж сейчас на заработках, приедет только через месяц с зарплатой, а у меня сломалась стиральная машина, и похоже с концами, мастер приходил и сказал покупать новую. Ну а с маленьким ребенком и без стиральной машины, сами понимаете никак. Вот решила взять кредит, правда в банк не хочется идти, столько возни там. Слышала можно взять кредит онлайн, например на Вебмани или Киви кошелек. Может кто-то проконсультировать в этом вопросе?
Вернуться к началу
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Оформление кредита

Сообщение Meran » 04 янв 2020, 16:51

Вообще, это нужно обращаться в банки, у которых вы брали кредиты и просить реструктуризацию. НО процент все равно ниже не станет, а вообще я лично никогда не брал и надеюсь не буду брать кредит, потому что это гиблое дело.
Вернуться к началу
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Оформление кредита

Сообщение Dendi1 » 12 янв 2020, 12:06

Понадобилась недавно небольшая сумма срочно, и к большому сожалению, друзья не смогли меня выручить. Решил обратиться к этой компании https://microzaymi-vsem.ru/onlajn-zajm- ... j-istorii/ и взять деньги в займы онлайн на карту. Честно говоря даже не думал что можно в интернете получить займ, да еще и так быстро, и в этой организации без процентов первый займ получить. Советую взять на заметку, пригодиться.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Оформление кредита

Сообщение Алексей Кобзарь » 22 янв 2020, 15:24

Так почему под залог чего-нибудь не оформите?
Вернуться к началу
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Оформление кредита

Сообщение Яно4ка » 30 янв 2020, 09:16

Алексей Кобзарь, согласна с Вами, сейчас это один из самых оптимальных вариантов. Мой муж не так давно также оформил кредит под залог ПТС для юридических лиц https://avto-pod-zalog.ru/kredit-pod-zalog-pts-dlya-yuridicheskih-lic , когда ему для бизнеса срочно понадобилась крупная сумма. Ему тогда удалось выручить что-то около 65% от стоимости авто. Таким образом сделка состоялась вовремя, и он сумел получить приличный гонорар. Так как была предусмотрена возможность досрочного погашения по договору, то сразу же закрыл кредит, при этом всё равно оставшись в плюсе. Может и Вам следует оставить авто под залог?
Вернуться к началу
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Оформление кредита

Сообщение Алехандро Пенгер » 31 янв 2020, 09:24

Пригодится)))
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Оформление кредита

Сообщение Алексей Кобзарь » 31 янв 2020, 10:24

Я бы вам посоветовал обратиться в онлайн-сервис "CarPrice" https://carcapital24.ru/ они дают выгодные займы под ПТС автомобиля. При оформлении не нужны ни справки о доходах ни поручители. Размер займа зависит от стоимости вашего автомобиля, так как он может составлять до 90% от стоимости. По этому это удобно и быстро. Так же можно погасить досрочно без комиссии.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Оформление кредита

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 16:23

Доброго времени суток! А зачем брать кредит, если можно быстро заработать на криптовалюте, тем более если вы будете пользоваться опытным трейдером из сайта https://trader-otzyv.ru/ И тогда вообще заработать можно без каких либо проблем и не брать эти кредиты!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей