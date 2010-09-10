Диагностика зубов
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Диагностика зубов
привет, мне нужно провести диагностику зубов,потому что хочу узнать ихнее состояние, вот только не знаю где проводят качественно диагностику, пишите если что-то знаете.
Re: Диагностика зубов
Я обращаюсь в обычные клиники и все нормально.
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