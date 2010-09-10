Диагностика зубов

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Диагностика зубов

Сообщение Dendi1 » Вчера, 13:06

привет, мне нужно провести диагностику зубов,потому что хочу узнать ихнее состояние, вот только не знаю где проводят качественно диагностику, пишите если что-то знаете.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Диагностика зубов

Сообщение BlackFury » Вчера, 17:44

Я обращаюсь в обычные клиники и все нормально.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Диагностика зубов

Сообщение Sumail » Вчера, 23:30

Привет, я лечился как в частной, так и в государственной, правда в государственной на платной основе, т.к. дожидаться приема по талончикам у меня времени нет. Недавно ходил в частную стоматологию https://www.stomatologi.moscow , нравится как там врачи делают свою работу, опытные специалисты!
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