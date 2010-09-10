Сайт знакомств

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Сайт знакомств

Сообщение BlackFury » Сегодня, 13:07

Привет всем, подскажите пожалуйста нормальный сайт знакомств, хочу найти себе девушку и просто пообщаться , буду рад если вы мне поможете.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Сайт знакомств

Сообщение Sumail » 14 минут назад

Та зачем он вам нужен, нужно в живую знакомиться.
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