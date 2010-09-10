Сайт знакомств
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Сайт знакомств
Привет всем, подскажите пожалуйста нормальный сайт знакомств, хочу найти себе девушку и просто пообщаться , буду рад если вы мне поможете.
Re: Сайт знакомств
Та зачем он вам нужен, нужно в живую знакомиться.
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