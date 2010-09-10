Сайт знакомств

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Сайт знакомств

Сообщение BlackFury » Вчера, 13:07

Привет всем, подскажите пожалуйста нормальный сайт знакомств, хочу найти себе девушку и просто пообщаться , буду рад если вы мне поможете.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Сайт знакомств

Сообщение Sumail » Вчера, 17:38

Та зачем он вам нужен, нужно в живую знакомиться.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Сайт знакомств

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 22:27

Я лечился как в частной, так и в государственной, правда в государственной на платной основе, т.к. дожидаться приема по талончикам у меня времени нет. Недавно ходил в частную стоматологию https://www.stomatologi.moscow , нравится как там врачи делают свою работу, опытные специалисты!
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