Сайт знакомств
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Сайт знакомств
Привет всем, подскажите пожалуйста нормальный сайт знакомств, хочу найти себе девушку и просто пообщаться , буду рад если вы мне поможете.
Re: Сайт знакомств
Та зачем он вам нужен, нужно в живую знакомиться.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Сайт знакомств
Я лечился как в частной, так и в государственной, правда в государственной на платной основе, т.к. дожидаться приема по талончикам у меня времени нет. Недавно ходил в частную стоматологию https://www.stomatologi.moscow , нравится как там врачи делают свою работу, опытные специалисты!
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя