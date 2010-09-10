Сайт знакомств

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Сайт знакомств

Сообщение BlackFury » 03 янв 2020, 13:07

Привет всем, подскажите пожалуйста нормальный сайт знакомств, хочу найти себе девушку и просто пообщаться , буду рад если вы мне поможете.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Сайт знакомств

Сообщение Sumail » 03 янв 2020, 17:38

Та зачем он вам нужен, нужно в живую знакомиться.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Сайт знакомств

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 18:00

А вы раньше такими сайтами не пользовались вообще? Если так, то рекомендую для начала ознакомиться с рейтингом https://daterating.ru/dlja-vzroslih таких сайтов и приложений, наверняка что-нибудь оттуда и выберите для своего пользования. Лично я предпочитаю на Баду сидеть, там удобный поиск людей, которые рядом находятся, можно выполнять, очень удобная штука.
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