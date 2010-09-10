Аренда бетононасоса

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Аренда бетононасоса

Сообщение Sumail » Вчера, 13:10

Привет, мне нужно как можно быстрее арендовать бетонанасос , так как у нас его нет и мы вот ищим где его можно арендовать, прошу вас напишите если вы владеете хоть какой-то информацией.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Аренда бетононасоса

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 17:39

Честно никогда с таким не сталкивался , если что-то узнаю я вам сообщу.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Аренда бетононасоса

Сообщение Meran » Вчера, 22:30

Здравствуйте, ну вам можно сказать очень сильно повезло, так как я сам обращался к таким ребятам и знаю ихние контакты вот https://checom.ru они вам все сделают быстро, так что можете и не сомневаться.
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