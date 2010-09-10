Аренда бетононасоса
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Аренда бетононасоса
Привет, мне нужно как можно быстрее арендовать бетонанасос , так как у нас его нет и мы вот ищим где его можно арендовать, прошу вас напишите если вы владеете хоть какой-то информацией.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Аренда бетононасоса
Честно никогда с таким не сталкивался , если что-то узнаю я вам сообщу.
Re: Аренда бетононасоса
Здравствуйте, ну вам можно сказать очень сильно повезло, так как я сам обращался к таким ребятам и знаю ихние контакты вот https://checom.ru они вам все сделают быстро, так что можете и не сомневаться.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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