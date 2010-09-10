Аренда бетононасоса

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Аренда бетононасоса

Сообщение Sumail » Сегодня, 13:10

Привет, мне нужно как можно быстрее арендовать бетонанасос , так как у нас его нет и мы вот ищим где его можно арендовать, прошу вас напишите если вы владеете хоть какой-то информацией.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Аренда бетононасоса

Сообщение oleg2002209 » 21 минуту назад

Честно никогда с таким не сталкивался , если что-то узнаю я вам сообщу.
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