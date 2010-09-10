Где купить дешевый мусоровоз?

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Где купить дешевый мусоровоз?

Сообщение oleg2002209 » Вчера, 16:22

Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается продажей качественных и относительно дешевых мусоровозов, но пока у меня лично не получилось найти такого производителя, поэтому нужна ваша помощь, буду очень вам благодарен, если вы мне поможете в этом вопросе.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Где купить дешевый мусоровоз?

Сообщение Dendi1 » 14 минут назад

Ну я думаю что такие вопросы нужно решать непосредственно с прямим производителем мусоровозов, который хотите взять, так просто, покупать через посредника я бы не советовал.
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