Где купить дешевый мусоровоз?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Где купить дешевый мусоровоз?
Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается продажей качественных и относительно дешевых мусоровозов, но пока у меня лично не получилось найти такого производителя, поэтому нужна ваша помощь, буду очень вам благодарен, если вы мне поможете в этом вопросе.
Re: Где купить дешевый мусоровоз?
Ну я думаю что такие вопросы нужно решать непосредственно с прямим производителем мусоровозов, который хотите взять, так просто, покупать через посредника я бы не советовал.
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