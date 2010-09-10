Сообщение Meran » Сегодня, 11:32

Да они сейчас все дорогие, можете конечно купить игрушечный) он довольно дешевый, ну а так, такие агрегаты очень дорогие, так что если у вас нет денег, то вряд ли вам удастся купить нормальный мусоровоз, разве что арендовать можно его.