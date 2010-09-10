Где купить дешевый мусоровоз?
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Re: Где купить дешевый мусоровоз?
Ну я думаю что такие вопросы нужно решать непосредственно с прямим производителем мусоровозов, который хотите взять, так просто, покупать через посредника я бы не советовал.
Re: Где купить дешевый мусоровоз?
Да они сейчас все дорогие, можете конечно купить игрушечный) он довольно дешевый, ну а так, такие агрегаты очень дорогие, так что если у вас нет денег, то вряд ли вам удастся купить нормальный мусоровоз, разве что арендовать можно его.
Re: Где купить дешевый мусоровоз?
Я к этим ребятам обращался https://www.kommash.ru/ru/catalogue/pro ... a_zagruzka по поводу покупки мусоровоза, когда он нам понадобился год назад. По поводу компании могу сказать, что там очень большой выбор различной дорожной техники, в том числе и мусоровозов, стоят они намного дешевле чем в других магазинах, да и качеством лично мы остались довольны.
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