Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 17:40

привет, мне по работе дали непростое задание, мне нужно найти людей которые занимаются инженерными изысканиями , так как я не сильно если честно понимаю эту тему я решил спросить у вас если вам не сложно пишите.