Инжинерные изыскания
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 172
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Инжинерные изыскания
привет, мне по работе дали непростое задание, мне нужно найти людей которые занимаются инженерными изысканиями , так как я не сильно если честно понимаю эту тему я решил спросить у вас если вам не сложно пишите.
Re: Инжинерные изыскания
Я бы на вашем месте попросил помощи в людей которые в этом понимают.
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