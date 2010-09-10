Инжинерные изыскания

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Инжинерные изыскания

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 17:40

привет, мне по работе дали непростое задание, мне нужно найти людей которые занимаются инженерными изысканиями , так как я не сильно если честно понимаю эту тему я решил спросить у вас если вам не сложно пишите.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Инжинерные изыскания

Сообщение Meran » Сегодня, 20:36

Я бы на вашем месте попросил помощи в людей которые в этом понимают.
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