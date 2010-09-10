Как собрать ферму для майнинга

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Как собрать ферму для майнинга

Сообщение Meran » Сегодня, 17:47

привет всем, вот хочу заняться майнингом но мне для этого нужна точная инструкция , вот только где мне её найти я если честно полностью не понимаю, напишите ваши варианты.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Как собрать ферму для майнинга

Сообщение Noone » Сегодня, 20:37

Это кстати не очень просто я слышал от кого-то, вам стоит узнать подробнее в профессионалах.
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