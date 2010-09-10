Как собрать ферму для майнинга
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Как собрать ферму для майнинга
привет всем, вот хочу заняться майнингом но мне для этого нужна точная инструкция , вот только где мне её найти я если честно полностью не понимаю, напишите ваши варианты.
Re: Как собрать ферму для майнинга
Это кстати не очень просто я слышал от кого-то, вам стоит узнать подробнее в профессионалах.
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