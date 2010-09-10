Где заказать рефрежератор?
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Где заказать рефрежератор?
Привет, мне вот очень сильно необходимо купить рефрежератор, так как я не знаю где купить вы мне пожалуйста подскажите.
Re: Где заказать рефрежератор?
Та я бы на вашем месте заказал бы в интернете или поспрашивал у друзей ,товарищей.
Re: Где заказать рефрежератор?
Привет, мой отец покупал рефрежератор в https://cttmcargo.ru Цены самые низкие, потому что они имеют собственное производство и выбор большой, есть новые и с пробегом. Можете здесь прицениться и сделать свой выбор.
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