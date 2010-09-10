Где заказать рефрежератор?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Где заказать рефрежератор?

Сообщение Noone » Вчера, 17:55

Привет, мне вот очень сильно необходимо купить рефрежератор, так как я не знаю где купить вы мне пожалуйста подскажите.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Где заказать рефрежератор?

Сообщение Dendi1 » Вчера, 20:38

Та я бы на вашем месте заказал бы в интернете или поспрашивал у друзей ,товарищей.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Где заказать рефрежератор?

Сообщение BlackFury » Сегодня, 09:47

Привет, мой отец покупал рефрежератор в https://cttmcargo.ru Цены самые низкие, потому что они имеют собственное производство и выбор большой, есть новые и с пробегом. Можете здесь прицениться и сделать свой выбор.
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