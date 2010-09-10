Сервис подбора конторы для кредита

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Сервис подбора конторы для кредита

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 08:40

Нужен кредит, 180 тысяч рублей на 4 месяца, рассматриваю либо обычный займ в МФО, либо займ под залог ПТС, что лучше выбрать под такую сумму и срок? При поиске конторы часто начал натыкаться на сервисы по подбору конторы наподобие https://autozaim.center/ryazan , можно там оставлять заявку или чем-то чревато? Каким вы пользовались сервисом и пользовались ли вообще?
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