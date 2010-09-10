Врач дерматолок
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- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Врач дерматолок
Здравствуйте, у меня вот по всему лицу прыщи и я хочу найти нормального врача, который сможет мне помочь с этой проблемой, вот только сколько бы я не искал мне так и не удалось его найти, помогите если вы хоть, что-то знаете.
Re: Врач дерматолок
Я вам сочувствую, это неприятно, но вы не расстраивайтесь , сейчас все решается.
Re: Врач дерматолок
Здравствуйте, моя мама посещает центр эстетической медицины https://www.kovtunova.com
В этом центре работают опытные косметологи, предоставляющие качественные услуги широкого спектра. Если вы обратитесь к ним, то точно не пожалеете, еще благодарить будите).
В этом центре работают опытные косметологи, предоставляющие качественные услуги широкого спектра. Если вы обратитесь к ним, то точно не пожалеете, еще благодарить будите).
3 сообщения • Страница 1 из 1
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