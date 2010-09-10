Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 09:57

Здравствуйте, у меня вот по всему лицу прыщи и я хочу найти нормального врача, который сможет мне помочь с этой проблемой, вот только сколько бы я не искал мне так и не удалось его найти, помогите если вы хоть, что-то знаете.