Ремонт тормозной системы на БМВ

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Ремонт тормозной системы на БМВ

Сообщение Meran » Сегодня, 09:59

Доброго времени суток, мне вот понадобился сервис, который занимается ремонтом тормозной системы.Но так уж случилось, что я так и не смог найти сервис, который этим занимается, так как я не доверяю не проверенным сервисам.Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Ремонт тормозной системы на БМВ

Сообщение Noone » Сегодня, 13:41

Вам нужно просто поискать в интернете или поспрашивать знакомых вот и все.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ремонт тормозной системы на БМВ

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 18:47

привет, с этой проблемой лучше не шутить, я вам посоветую очень классный сервис БМВ вот https://baltautotrade.ru здесь работают люди которые знают толк в своей работе, цены адекватные, много у них клиентов, так что советую вам.
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