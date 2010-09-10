Блюда из каши

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Блюда из каши

Сообщение Noone » Сегодня, 10:01

Привет, я вот собираюсь на рыбалку и хочу найти рецепт приготовки каши, я буду рад если вы мне поможете найти .
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Блюда из каши

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 13:43

Я тоже хочу поехать на рыбалку но не как не могу найти время , а по вашему вопросу нужно просто поискать в интернете.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Блюда из каши

Сообщение BlackFury » Сегодня, 18:49

Привет, я сам люблю очень блюда с каши , а особенно вот этот рецепт https://vashakasha.com/perlovka/s-tushenkoj.html этот сайт мне подсказал мой товарищ который постоянно готовит разные каши, советую вам сюда зайти.
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