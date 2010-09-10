Оборудование для массажного салона
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Оборудование для массажного салона
Ребят, помогите мне найти людей, которые занимаются продажей оборудования для массажного салона.Но к сожалению мне так и не удалось найти люде, который этим занимается, хотя я и искал довольно много.Поэтому я буду очень вам благодарен если вы мне поможете решить данный вопрос, заранее спасибо.
Re: Оборудование для массажного салона
Поспрашивайте в людей которые этим занимаются может они вам помогут.
Re: Оборудование для массажного салона
Привет, моя жена когда открывала такой малон тоже была озадачена данной проблемой, но ей повезло так как мы
быстро нашли вот этих ребят http://starvac-group.ru у них есть все что вам нужно и все для вашего салона, цены адекватные, можете заходить и сами уже определятся.
быстро нашли вот этих ребят http://starvac-group.ru у них есть все что вам нужно и все для вашего салона, цены адекватные, можете заходить и сами уже определятся.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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