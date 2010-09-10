Сообщение Sumail » Сегодня, 10:06

Здравствуйте уважаемые посетители этого форума, мне вот срочно понадобился магазин , который занимается продажей аккомуляторов.Но к сожалению мне так и не удалось найти проверенныймагазин, который этим занимается.Поэтому ребят, если вы что то знаете по этому поводу, поделитесь со мной своим опытом, буду очень вам благодарен.