Покупка аккомулятора

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Покупка аккомулятора

Сообщение Sumail » Сегодня, 10:06

Здравствуйте уважаемые посетители этого форума, мне вот срочно понадобился магазин , который занимается продажей аккомуляторов.Но к сожалению мне так и не удалось найти проверенныймагазин, который этим занимается.Поэтому ребят, если вы что то знаете по этому поводу, поделитесь со мной своим опытом, буду очень вам благодарен.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Покупка аккомулятора

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 13:39

Та пойдите на рынок и там купите не заморачивайтесь.
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