Покупка аккомулятора
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Покупка аккомулятора
Здравствуйте уважаемые посетители этого форума, мне вот срочно понадобился магазин , который занимается продажей аккомуляторов.Но к сожалению мне так и не удалось найти проверенныймагазин, который этим занимается.Поэтому ребят, если вы что то знаете по этому поводу, поделитесь со мной своим опытом, буду очень вам благодарен.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 177
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Покупка аккомулятора
Та пойдите на рынок и там купите не заморачивайтесь.
Re: Покупка аккомулятора
На сегодняшний действительно все развито, даже в магазины ходить ненужно, все можно заказать сидя у компьютера. Я усам уже давно перешнл на самообслуживание, все что нужно заказываю в https://akb-master.ru . Уже проверенный магазин, не одну запчасть заказал, даже защиту на акб!
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