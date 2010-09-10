Нужен юрист

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Нужен юрист

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 11:19

Где найти компетентных юристов по вопросу регистрации ИП?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Re: Нужен юрист

Сообщение gosbon74 » Сегодня, 11:26

Добрый день. Когда был в Москве, то с проблемами регистрации ИП обращался в юр москоу. Сразу провели бесплатную юридическую консультацию и разъяснили подробности и нюансы регистрации. Советую и вам не пренебрегать временем на поиск, а выбрать их.
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