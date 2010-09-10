Нужен юрист

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Нужен юрист

Сообщение staspavlov777 » 06 янв 2020, 11:19

Где найти компетентных юристов по вопросу регистрации ИП?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Нужен юрист

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 22:36

Ну тут Вам уже нужны не простые юристы. В бизнесе не каждый разбирается..
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