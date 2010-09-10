Нужен юрист
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Нужен юрист
Где найти компетентных юристов по вопросу регистрации ИП?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Нужен юрист
Ну тут Вам уже нужны не простые юристы. В бизнесе не каждый разбирается..
Re: Нужен юрист
Ну данный вопрос совсем несложный, поэтому мне кажется, Вам будет достаточно простой консультации. Получите профессиональные юридические советы на сайте prav.io. Я иногда захожу сюда, когда мне нужен быстрый и толковый ответ на любой вопрос. Сайт работает круглосуточно, так что я могу обращаться к юристам в любое время. Описать свою проблему можно через онлайн форму (без регистрации) или по телефону.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Законодательство в недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость