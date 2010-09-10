Нужен юрист

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Нужен юрист

Сообщение staspavlov777 » 06 янв 2020, 11:19

Где найти компетентных юристов по вопросу регистрации ИП?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Нужен юрист

Сообщение Алексей Кобзарь » 16 мар 2020, 22:36

Ну тут Вам уже нужны не простые юристы. В бизнесе не каждый разбирается..
Вернуться к началу
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Нужен юрист

Сообщение Яно4ка » 24 мар 2020, 15:41

Ну данный вопрос совсем несложный, поэтому мне кажется, Вам будет достаточно простой консультации. Получите профессиональные юридические советы на сайте prav.io. Я иногда захожу сюда, когда мне нужен быстрый и толковый ответ на любой вопрос. Сайт работает круглосуточно, так что я могу обращаться к юристам в любое время. Описать свою проблему можно через онлайн форму (без регистрации) или по телефону.
Вернуться к началу
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Нужен юрист

Сообщение Buneyaz » 45 минут назад

Алексей Кобзарь писал(а):Ну тут Вам уже нужны не простые юристы. В бизнесе не каждый разбирается..

По таким вопросам достаточно зайти на юридический форум и почитать ответы на вопросы. Такую тему может даже проконсультировать бесплатно студент первого курса юр. факультета.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Законодательство в недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей