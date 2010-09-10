Сообщение Buneyaz » 45 минут назад

Алексей Кобзарь писал(а): Ну тут Вам уже нужны не простые юристы. В бизнесе не каждый разбирается..

По таким вопросам достаточно зайти на юридический форум и почитать ответы на вопросы. Такую тему может даже проконсультировать бесплатно студент первого курса юр. факультета.