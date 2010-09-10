Нужен юрист
Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.
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7 сообщений • Страница 1 из 1
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Нужен юрист
Где найти компетентных юристов по вопросу регистрации ИП?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Нужен юрист
Ну тут Вам уже нужны не простые юристы. В бизнесе не каждый разбирается..
Re: Нужен юрист
Ну данный вопрос совсем несложный, поэтому мне кажется, Вам будет достаточно простой консультации. Получите профессиональные юридические советы на сайте prav.io. Я иногда захожу сюда, когда мне нужен быстрый и толковый ответ на любой вопрос. Сайт работает круглосуточно, так что я могу обращаться к юристам в любое время. Описать свою проблему можно через онлайн форму (без регистрации) или по телефону.
Re: Нужен юрист
Алексей Кобзарь писал(а):Ну тут Вам уже нужны не простые юристы. В бизнесе не каждый разбирается..
По таким вопросам достаточно зайти на юридический форум и почитать ответы на вопросы. Такую тему может даже проконсультировать бесплатно студент первого курса юр. факультета.
Re: Нужен юрист
Добавлю: "не простой" юрист, который разбирается в бизнесе, занимается юридическим сопровождением: правовым анализом договоров, ведением арбитражных дел в судах, ведением дел по спорам с контрагентами и так далее, тут https://jurist136.ru/ можете подробнее почитать. Если еще есть какие-то вопросы по регистрации ИП, задавайте сюда, могу сам проконсультировать, хотя и юристом не являюсь.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Нужен юрист
Что вас конкретно интересует? Если речь идет о больших суммах, обратитесь к юристу из другого города, потому что в Сочи вам никто не даст гарантии, что выбранный юрист не связан и не заинтересован. Вот тут толковые специалисты но по деньгам это выйдет, конечно, намного дороже. Думайте, что будет выгоднее
post scriptum в другой теме справшивали про ремонт преобразователей частоты, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
post scriptum в другой теме справшивали про ремонт преобразователей частоты, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Нужен юрист
Нужна консультация у толкового юриста специализирующегося на открытии ООО и ИП. Что куда платить?Какие налоги?прошу инет не тыкайте,все там прочитал и про упрощенку и про налог с дохода и про доход-расход
Нужен грамотный юрист который на пальцах расскажет и про первое и про второе и про коды оквэд и про все все.Не безвозмездно естественно.
post scriptum на форуме спрашивали про ремонт частотных преобразователей, вот сайт - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
Нужен грамотный юрист который на пальцах расскажет и про первое и про второе и про коды оквэд и про все все.Не безвозмездно естественно.
post scriptum на форуме спрашивали про ремонт частотных преобразователей, вот сайт - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
7 сообщений • Страница 1 из 1
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