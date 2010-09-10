Нужен юрист

Обсуждение законодательства по недвижимости. Оформление сделок. Практические советы по применению. Ипотека.

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Нужен юрист

Сообщение staspavlov777 » 06 янв 2020, 11:19

Где найти компетентных юристов по вопросу регистрации ИП?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 346
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Нужен юрист

Сообщение Алексей Кобзарь » 16 мар 2020, 22:36

Ну тут Вам уже нужны не простые юристы. В бизнесе не каждый разбирается..
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Нужен юрист

Сообщение Яно4ка » 24 мар 2020, 15:41

Ну данный вопрос совсем несложный, поэтому мне кажется, Вам будет достаточно простой консультации. Получите профессиональные юридические советы на сайте prav.io. Я иногда захожу сюда, когда мне нужен быстрый и толковый ответ на любой вопрос. Сайт работает круглосуточно, так что я могу обращаться к юристам в любое время. Описать свою проблему можно через онлайн форму (без регистрации) или по телефону.
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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Нужен юрист

Сообщение Buneyaz » 05 апр 2020, 04:38

Алексей Кобзарь писал(а):Ну тут Вам уже нужны не простые юристы. В бизнесе не каждый разбирается..

По таким вопросам достаточно зайти на юридический форум и почитать ответы на вопросы. Такую тему может даже проконсультировать бесплатно студент первого курса юр. факультета.
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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Нужен юрист

Сообщение Buneyaz » 05 апр 2020, 10:22

Добавлю: "не простой" юрист, который разбирается в бизнесе, занимается юридическим сопровождением: правовым анализом договоров, ведением арбитражных дел в судах, ведением дел по спорам с контрагентами и так далее, тут https://jurist136.ru/ можете подробнее почитать. Если еще есть какие-то вопросы по регистрации ИП, задавайте сюда, могу сам проконсультировать, хотя и юристом не являюсь.
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Нужен юрист

Сообщение Avesgamer » 11 июн 2020, 13:05

Что вас конкретно интересует? Если речь идет о больших суммах, обратитесь к юристу из другого города, потому что в Сочи вам никто не даст гарантии, что выбранный юрист не связан и не заинтересован. Вот тут толковые специалисты но по деньгам это выйдет, конечно, намного дороже. Думайте, что будет выгоднее


post scriptum в другой теме справшивали про ремонт преобразователей частоты, привожу ссылку - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ (не реклама)
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Avesgamer
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
Откуда: Russia
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Нужен юрист

Сообщение Avesgamer » 14 июн 2020, 20:34

Нужна консультация у толкового юриста специализирующегося на открытии ООО и ИП. Что куда платить?Какие налоги?прошу инет не тыкайте,все там прочитал и про упрощенку и про налог с дохода и про доход-расход
Нужен грамотный юрист который на пальцах расскажет и про первое и про второе и про коды оквэд и про все все.Не безвозмездно естественно.


post scriptum на форуме спрашивали про ремонт частотных преобразователей, вот сайт - https://prom-electric.ru/remont-chastot ... eterburge/ IMHO
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Нужен юрист

Сообщение VasiLissa » 20 минут назад

Я знаю еще одну проваренную юридическую компанию, которая оказывает разные услуги в этой области, в частности юридические услуги kado-pravo. Можно еще у них получить необходимую вам консультацию и поддержку. Смотрите на сайте детали.
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