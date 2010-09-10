Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 11:36

Привет, в общем столкнулся на днях с очень неприятной ситуацией, а именно проработав пару недель мне не заплатили ни копейки, хотя изначально говорили что будет выплата раз в неделю, вот мне просто интересно, было ли у вас такое, и что вы делали в таких случаях?