Что делать, если обманул работодатель?

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Что делать, если обманул работодатель?

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 11:36

Привет, в общем столкнулся на днях с очень неприятной ситуацией, а именно проработав пару недель мне не заплатили ни копейки, хотя изначально говорили что будет выплата раз в неделю, вот мне просто интересно, было ли у вас такое, и что вы делали в таких случаях?
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