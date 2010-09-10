Что делать, если обманул работодатель?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 176
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Что делать, если обманул работодатель?
Привет, в общем столкнулся на днях с очень неприятной ситуацией, а именно проработав пару недель мне не заплатили ни копейки, хотя изначально говорили что будет выплата раз в неделю, вот мне просто интересно, было ли у вас такое, и что вы делали в таких случаях?
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