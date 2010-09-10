Знакомства по интернету

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Знакомства по интернету

Сообщение Sumail » Сегодня, 11:38

Как вы относитесь к знакомствам по интернету? Просто интересно есть ли здесь такие люди, которые познакомились по интернету и создали семью? И на каких сайтах знакомств лучше регистрироваться?
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